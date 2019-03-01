Комп'ютерну мережу МЗС атакують кожні 40 секунд - Клімкін

За словами Клімкіна, Україна буде обговорювати з партнерами російський вплив і російські спроби впливати на українські вибори — не лише президентські, але парламентські і місцеві.

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“Ми говоримо про кіберзагрози. Можу сказати, що за останні два тижні комп’ютерна мережа МЗС має атаку кожні 40 секунд. Кожні 40 секунд намагаються вдертись до нашої комп’ютерноі мережі. Можете уявити, що робиться стосовно інших органів влади”, — заявив міністр.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що 24 і 25 лютого Центральна виборча комісія України піддалася кібератаці з боку Росії.