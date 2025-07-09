Комплектование экипажей, обретение возможностей подразделений: Сырский провел совещание по развитию беспилотных систем

Главнокомандующий Александр Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем, во время которого речь шла о комплектовании и подготовке экипажей, масштабировании и приобретении возможностей подразделений. Об этом Сырский написал в Facebook, передает УНН.

Комплектование и подготовка экипажей, масштабирование и приобретение возможностей подразделений – такие задачи поставлены мной по итогам очередного совещания по вопросам развития беспилотных систем. Заслушал содержательный доклад нового командующего Сил беспилотных систем майора Роберта Бровди, который взялся за дело активно и продуктивно. Синергия подразделений СБС и "Линии дронов", объединенных в одну группировку, дает хороший результат по пораженным целям - сообщил Сырский.

По его словам, другие доклады касались комплектования, приобретения возможностей подразделениями БпС и подготовки расчетов; анализа эффективности применения морских безэкипажных комплексов в Черноморской операционной зоне; изменений в применении средств радиоэлектронной борьбы противника и т.д.

Очень важными на таких совещаниях является включение командиров боевых подразделений относительно их опыта, новаций и предложений для поля боя. Всячески поддерживаю развитие применения дронов-перехватчиков. Чем больше у нас будет их и обученных экипажей, чем глубже эшелонируем основные направления – тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах. В то же время мы видим, что противник тоже не стоит на месте, совершенствуется, улучшает характеристики своих ударных БпЛА, меняет тактику, все шире использует оптоволокно, искусственный интеллект, машинное зрение для FPV, конструирует "герани" с турбореактивным двигателем - добавил Сырский.

Он подчеркнул, что Украина готовит эффективное противодействие российским дронам.

Напомним

112 боев произошло на фронте с начала текущих суток, до трети из них - на Покровском направлении.