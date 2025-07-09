Комплектування екіпажів, набуття спроможностей підрозділів: Сирський провів нараду щодо розвитку безпілотних систем

Головнокомандувач Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем, під час якої йшлося про комплектування та підготовка екіпажів, масштабування та набуття спроможностей підрозділів. Про це Сирський написав у Facebook, передає УНН.

Комплектування та підготовка екіпажів, масштабування та набуття спроможностей підрозділів – такі задачі поставлені мною за підсумками чергової наради з питань розвитку безпілотних систем. Заслухав змістовну доповідь нового командувача Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, який взявся за справу активно та продуктивно. Синергія підрозділів СБС та "Лінії дронів", об’єднаних в одне угруповання, дає хороший результат щодо уражених цілей - повідомив Сирський.

За його словами, інші доповіді стосувалися комплектування, набуття спроможностей підрозділами БпС та підготовки розрахунків; аналізу ефективності застосування морських безекіпажних комплексів у Чорноморській операційній зоні; змін у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби противника тощо.

Дуже важливими на таких нарадах є включення командирів бойових підрозділів щодо їхнього досвіду, новацій та пропозицій для поля бою. Всіляко підтримую розвиток застосування дронів-перехоплювачів. Чим більше в нас буде їх та навчених екіпажів, чим глибше ешелонуємо основні напрямки – тим спокійніше спатимуть українці в тилових містах. Водночас ми бачимо, що противник теж не стоїть на місці, удосконалюється, поліпшує характеристики своїх ударних БпЛА, змінює тактику, дедалі ширше використовує оптоволокно, штучний інтелект, машинний зір для FPV, конструює "герані" з турбореактивним двигуном - додав Сирський.

Він наголосив, що Україна готує ефективну протидію російським дронам.

Нагадаємо

112 боїв сталося на фронті з початку поточної доби, до третини з них - на Покровському напрямку.