Компенсация Россией нанесенного ущерба за оккупацию украинских территорий является обязательной - МИД

Так, один из пользователей спросил министра, будет ли Украина обращаться в суд против РФ относительно компенсации нанесенного ущерба в случае возвращения всех оккупированных территорий.

"Компенсация причиненного ущерба является обязательной, но не обязательно через суд", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНН, по мнению министра, вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять, ведь это усложнит процесс деоккупации.