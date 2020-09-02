Компенсація Росією завданих збитків за окупацію українських територій є обов’язковою - МЗС

Так, один з користувачів запитав міністра, чи буде Україна звертатись до суду проти РФ щодо компенсації завданих збитків у випадку повернення всіх окупованих територій.

"Компенсація завданих збитків є обов’язковою, але не обов’язково через суд", - відповів Кулеба.

Як повідомляв УНН, на думку міністра, питання деокупації Криму та Донбасу категорично не можна об’єднувати, адже це ускладнить процес деокупації.