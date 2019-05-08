Компанию отца радикала Рыбалки тянут в суд за долги

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60513 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88411 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100773 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102757 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126111 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112446 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138328 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144744 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130196 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. ООО "Ника Печать" обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с ООО "Снэк Экспорт" 178,9 тыс. грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

В своем исковом заявлении "Ника Печать" указывает, что предприятие "Снэк Экспорт" должно уплатить Обществу 178 тыс. 993,24 грн задолженности за поставленный товар. Договор поставки товара был заключен в июле 2014 года.

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Подготовительное заседание по делу было перенесено на 14 мая.

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит лично отцу народного депутата Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

А по данным ряда судебных документов, эта компания входила в состав снековой компании Рыбалок - S.Group.

Напомним, что в СБУ продолжают расследовать факты продажи снеков ООО "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях. Одному из менеджеров предприятия суд уже вынес обвинительный приговор "за пособничество в финансировании терроризма".

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