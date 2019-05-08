Компанию отца радикала Рыбалки тянут в суд за долги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. ООО "Ника Печать" обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с ООО "Снэк Экспорт" 178,9 тыс. грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
В своем исковом заявлении "Ника Печать" указывает, что предприятие "Снэк Экспорт" должно уплатить Обществу 178 тыс. 993,24 грн задолженности за поставленный товар. Договор поставки товара был заключен в июле 2014 года.
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Подготовительное заседание по делу было перенесено на 14 мая.
Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит лично отцу народного депутата Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
А по данным ряда судебных документов, эта компания входила в состав снековой компании Рыбалок - S.Group.
Напомним, что в СБУ продолжают расследовать факты продажи снеков ООО "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях. Одному из менеджеров предприятия суд уже вынес обвинительный приговор "за пособничество в финансировании терроризма".