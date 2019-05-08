Компанію батька радикала Рибалки тягнуть до суду за борги

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КИЇВ. 8 травня. УНН. ТОВ "Ніка Друк" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом про стягнення із ТОВ "Снек Експорт" 178,9 тис. грн заборгованості. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

У своїй позовній заяві "Ніка Друк " вказує, що підприємство "Снек Експорт " має сплатити Товариству 178 тис. 993,24 грн заборгованості за поставлений товар. Договір поставки товару було заключено у липні 2014 року.

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Підготовче засідання у справі було перенесене на 14 травня.

Зауважимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить особисто батьку народного депутата Сергія Рибалки – Віктору Рибалці. 

А за даними низки судових документів, ця компанія входила до складу снекової корпорації Рибалок - S.Group.

Нагадаємо, що в СБУ продовжують розслідувати факти продажу снеків ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях. Одному з менеджерів підприємства суд вже виніс обвинувальний вирок "за пособництво у фінансуванні тероризму".

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