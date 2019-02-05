Компании с орбиты семейного бизнеса Рыбаки не отдают долги своим контрагентам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с ООО "Агросахинвест-2002" 1400000 грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
В своем исковом заявлении "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" указывает, что предприятие "Агросахинвест-2002" должен уплатить Обществу 1 млн 400 тыс. Грн задолженности, в соответствии с условиями договора займа, заключенного предприятиями в сентябре 2018 года.
Суд рассмотрел исковое заявление Общества, и назначил дату подготовительного заседания - на 20 февраля 2019 года.
По данным YouControl, ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" было создано в июне 2017 года. Руководителем и учредителем предприятия является лицо по имени Коновалов Евгений Сергеевич. По состоянию на 1 января 2019 Общество имеет налоговый долг объемом почти полмиллиона гривен.
Ранее Общество называлось "Ливинг Фуд" и занималось оптовой торговлей сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями. В сентябре 2017 основным видом деятельности "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" стало производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности. Об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot .
Добавим, что сейчас Общество пытается взыскать 1 млн 405 тыс. Грн с ООО "Снэк Экспорт", что принадлежит отцу народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбаку.
Также добавим, что согласно постановлению Печерского райсуда, ООО "Агросахинвест-2002", как и ООО "Снэк Экспорт", входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбака.
По данным СМИ, в мае 2018 S.Group сменила название на IPG .
Ранее сообщал, что в течение последних 12 месяцев ООО "Агросахинвест-2002" осуществило около 10 операций с оффшорными юрисдикциями .