Компанії з орбіти сімейного бізнесу Рибалки не віддають борги своїм контрагентам

У своїй позовній заяві "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" вказує, що підприємство "Агросахінвест-2002" має сплатити Товариству 1 млн 400 тис. грн заборгованості, відповідно до умов договору позики, укладеного підприємствами у вересні 2018 року.

Суд розглянув позовну заяву Товариства, та призначив дату підготовчого засідання - на 20 лютого 2019 року.

За даними YouControl, ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" було створене у червні 2017 року. Керівником та засновником підприємства є особа на ім'я Коновалов Євген Сергійович. Станом на 1 січня 2019 року Товариство має податковий борг обсягом майже півмільйона гривень.

Раніше Товариство мало назву "Лівінг Фуд" та займалося оптовою торгівлею цукром, шоколадом і кондитерськими виробами. У вересні 2017 року основним видом діяльності "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" стало виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості. Про це свідчать дані порталу Opendatabot.

Додамо, що наразі Товариство намагається стягнути 1 млн 405 тис. грн із ТОВ "Снек Експорт", що належить батьку народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Також додамо, що згідно з ухвалою Печерського райсуду, ТОВ "Агросахінвест-2002", як і ТОВ "Снек Експорт", входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.

За даними ЗМІ, у травні 2018 року S.Group змінила назву на IPG.

Раніше УНН повідомляв, що протягом останніх 12 місяців ТОВ "Агросахінвест-2002" здійснило близько 10 операцій з офшорними юрисдикціями.