На офшорних операціях впіймали ще одну сімейну компанію радикала Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Протягом останніх 12 місяців ТОВ "Агросахінвест-2002" здійснило близько 10 операцій з офшорними юрисдикціями. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.
"Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела 5-10 операцій з офшорами, визнаними в Україні", - повідомляє YouControl.
Також зазначається, що за останні три роки ТОВ "Агросахінвест-2002" фігурувало у 115 кримінальних судових справах.
Всього у компанії 131 судова справа за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
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Додамо, що статутний капітал ТОВ " Агросахінвест-2002" становить 14 тис. грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Аліна Палій.
ТОВ "Агросахінвест-2002" входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.
Раніше УНН повідомляв, що операції з офшорними юрисдикціями проводять ТОВ "Чиста планета" та ТОВ "Снек Експорт". Обидві контролюються також родиною Рибалки.
Нагадаємо, СБУ розслідує факти торгівлі снеками ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях.