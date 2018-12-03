На оффшорных операциях поймали еще одну семейную компанию радикала Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В течение последних 12 месяцев ООО "Агросахинвест-2002" осуществило около 10 операций с оффшорными юрисдикциями. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.
"В течение последних доступных 12 месяцев компания провела 5-10 операций с оффшорами, признанными в Украине", - сообщает YouControl.
Также отмечается, что за последние три года ООО "Агросахинвест-2002" фигурировало в 115 уголовных судебных делах.
Всего в компании 131 судебное дело за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
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Добавим, что уставный капитал ООО "Агросахинвест-2002" составляет 14 тыс. грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Алина Палий.
ООО "Агросахинвест-2002" входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.
Ранее УНН сообщал, что операции с оффшорными юрисдикциями проводят ООО "Чистая планета" и ООО "Снэк Экспорт". Обе контролируются также семьей Рыбалки.
Напомним, СБУ расследует факты торговли снеками ООО "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях.