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Компании Ахметова с помощью ОАСК пытаются сорвать повышение тарифов на грузоперевозки - политолог

Киев • УНН

 • 14234 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Предприятие Азовсталь, которая является частью группы СКМ Рината Ахметова, через Окружной административный суд пытается добиться отмены повышения тарифов Укрзализныцы на грузоперевозки. Это ставит под угрозу дальнейшее развитие УЗ, считает глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Компании Ахметова с помощью ОАСК пытаются сорвать повышение тарифов на грузоперевозки - политолог

“ОАСК решил рассматривать в упрощенном порядке дело, в котором Азовсталь требует отменить решение Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные перевозки. Упрощенный порядок состоит в том, что министерство не сможет принять участие в процессе и привести свои доводы, а о решении суда узнает только постфактум”, — пояснил политолог.

Он уточнил, что Азовсталь публично не оспаривала повышение тарифов, взамен обратившись в суд с сомнительной репутацией. В результате Укрзализныця может потерять минимум 12 млрд гривен, за которые планировали ремонтировать пути и электрифицировать железную дорогу.

Быков уточняет, что инвестиции в УЗ помогут всем производителям быстрее и безопаснее доставлять грузы, а новые тарифы не являются радикальными. Так, после первого повышения доля транспортировки в общей стоимости железной руды выросла с 2% до 3%. Даже после второго этапа повышения тарифов с 1 января 2022 года цена перевозки железной руды в Украине составит 8,74 долларов, в то время как в Польше — 51,68, в Словакии — 45, Румынии — 25,17 долларов соответственно.

“Можно предположить, что такой шаг со стороны Азовстали и всего холдинга — это определенная месть за то, что государственная УЗ теперь закупает электроэнергию напрямую у Энергоатома, а не через фирмы Ахметова. Это приносит дополнительные 4 млрд грн экономии. Если суд примет решение в пользу Азовстали, то стратегическое госпредприятие не получит необходимые инвестиции, а мы и дальше будем субсидировать одну финансово-промышленную группу, вместо того, чтобы инвестировать в инфраструктуру”, — заключил эксперт.

Украинские Национальные Новости

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