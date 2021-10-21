Компанії Ахметова за допомогою ОАСК намагаються зірвати підвищення тарифів на вантажоперевезення - політолог

“ОАСК вирішив розглядати в спрощеному порядку справу, за якою Азовсталь вимагає скасувати рішення Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на залізничні перевезення. Спрощений порядок полягає в тому, що міністерство не зможе взяти участь в процесі і навести свої доводи, а про рішення суду дізнається тільки постфактум”, — пояснив політолог.

Він уточнив, що Азовсталь публічно не оскаржувала підвищення тарифів, натомість звернулась до суду з сумнівною репутацією. В результаті Укрзалізниця може втратити мінімум 12 млрд гривень, за які планували ремонтувати шляхи й електрифікувати залізницю.

Биков уточнює, що інвестиції в УЗ допоможуть всім виробникам швидше і безпечніше доставляти вантажі, а нові тарифи не є радикальними. Так, після першого підвищення частка транспортування в загальній вартості залізної руди зросла з 2% до 3%. Навіть після другого етапу підвищення тарифів з 1 січня 2022 року ціна перевезення залізної руди в Україні складе 8,74 доларів, в той час як в Польщі — 51,68, в Словаччині — 45, Румунії — 25,17 доларів відповідно.

“Можна припустити, що такий крок з боку Азовсталі й усього холдингу — це певна помста за те, що державна УЗ тепер закуповує електроенергію безпосередньо в Енергоатому, а не через фірми Ахметова. Це приносить додаткові 4 млрд грн економії. Якщо суд прийме рішення на користь Азовсталі, то стратегічне держпідприємство не отримає необхідні інвестиції, а ми й далі будемо субсидувати одну фінансово-промислову групу, замість того, щоб інвестувати в інфраструктуру”, — уклав експерт.