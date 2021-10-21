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Компанії Ахметова за допомогою ОАСК намагаються зірвати підвищення тарифів на вантажоперевезення - політолог

Київ • УНН

 • 14234 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Підприємство Азовсталь, яка є частиною групи СКМ Ріната Ахметова, через Окружний адміністративний суд намагається домогтися скасування підвищення тарифів Укрзалізниці на вантажоперевезення. Це ставить під загрозу подальший розвиток УЗ, вважає глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

Компанії Ахметова за допомогою ОАСК намагаються зірвати підвищення тарифів на вантажоперевезення - політолог

“ОАСК вирішив розглядати в спрощеному порядку справу, за якою Азовсталь вимагає скасувати рішення Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на залізничні перевезення. Спрощений порядок полягає в тому, що міністерство не зможе взяти участь в процесі і навести свої доводи, а про рішення суду дізнається тільки постфактум”, — пояснив політолог.

Він уточнив, що Азовсталь публічно не оскаржувала підвищення тарифів, натомість звернулась до суду з сумнівною репутацією. В результаті Укрзалізниця може втратити мінімум 12 млрд гривень, за які планували ремонтувати шляхи й електрифікувати залізницю.

Биков уточнює, що інвестиції в УЗ допоможуть всім виробникам швидше і безпечніше доставляти вантажі, а нові тарифи не є радикальними. Так, після першого підвищення частка транспортування в загальній вартості залізної руди зросла з 2% до 3%. Навіть після другого етапу підвищення тарифів з 1 січня 2022 року ціна перевезення залізної руди в Україні складе 8,74 доларів, в той час як в Польщі — 51,68, в Словаччині — 45, Румунії — 25,17 доларів відповідно.

“Можна припустити, що такий крок з боку Азовсталі й усього холдингу — це певна помста за те, що державна УЗ тепер закуповує електроенергію безпосередньо в Енергоатому, а не через фірми Ахметова. Це приносить додаткові 4 млрд грн економії. Якщо суд прийме рішення на користь Азовсталі, то стратегічне держпідприємство не отримає необхідні інвестиції, а ми й далі будемо субсидувати одну фінансово-промислову групу, замість того, щоб інвестувати в інфраструктуру”, — уклав експерт.

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