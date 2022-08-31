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Компания Veladis передала 300 кг рыбных консервов для украинских защитников

Киев • УНН

 • 295212 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Компания Veladis, занимающаяся производством рыбных продуктов, передала 300 кг рыбных консервов для военных Запорожской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

Компания Veladis передала 300 кг рыбных консервов для украинских защитников

Детали

Украинским защитникам передали большую партию креветковой пасты, пате из скумбрии, хамсу и леща в томатном соусе.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Veladis своей продукцией предоставил гуманитарную помощь для военных и благотворительных фондов на 6 млн грн.

Кроме того, компания договорилась с американским поставщиком табачных изделий о предоставлении помощи ВСУ в виде партии сигарет на 400 млн грн. 

Справка

Veladis – один из крупнейших производителей рыбной продукции Украины. Производством продукции занимается ООО “Компания Стингрей”, а ее реализацией – ООО "Альбакор".

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