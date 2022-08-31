Компанія Veladis передала 300 кг рибних консервів для українських захисників

Деталі

Українським захисникам передали велику партію креветкової пасти, пате зі скумбрії, хамсу та ляща у томатному соусі.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Veladis своєю продукцією надав гуманітарної допомоги для військових та благодійних фондів на 6 млн грн.

Окрім того, компанія домовилась з американським постачальником тютюнових виробів про надання допомоги ЗСУ у вигляді партії цигарок на 400 млн грн.

Довідка

Veladis – один з найбільших виробників рибної продукції України. Виробництвом продукції займається ТОВ “Компанія Стінгрей”, а її реалізацією – ТОВ "Альбакор".