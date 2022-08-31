Компанія Veladis передала 300 кг рибних консервів для українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Компанія Veladis, яка займається виробництвом рибних продуктів, передала 300 кг рибних консервів для військових Запорізької області. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
Деталі
Українським захисникам передали велику партію креветкової пасти, пате зі скумбрії, хамсу та ляща у томатному соусі.
Нагадаємо
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Veladis своєю продукцією надав гуманітарної допомоги для військових та благодійних фондів на 6 млн грн.
Окрім того, компанія домовилась з американським постачальником тютюнових виробів про надання допомоги ЗСУ у вигляді партії цигарок на 400 млн грн.
Довідка
Veladis – один з найбільших виробників рибної продукції України. Виробництвом продукції займається ТОВ “Компанія Стінгрей”, а її реалізацією – ТОВ "Альбакор".