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Компанія Veladis передала 300 кг рибних консервів для українських захисників

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Компанія Veladis, яка займається виробництвом рибних продуктів, передала 300 кг рибних консервів для військових Запорізької області. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Компанія Veladis передала 300 кг рибних консервів для українських захисників

Деталі

Українським захисникам передали велику партію креветкової пасти, пате зі скумбрії, хамсу та ляща у томатному соусі.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Veladis своєю продукцією надав гуманітарної допомоги для військових та благодійних фондів на 6 млн грн.

Окрім того, компанія домовилась з американським постачальником тютюнових виробів про надання допомоги ЗСУ у вигляді партії цигарок на 400 млн грн. 

Довідка

Veladis – один з найбільших виробників рибної продукції України. Виробництвом продукції займається ТОВ “Компанія Стінгрей”, а її реалізацією – ТОВ "Альбакор".

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