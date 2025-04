Компания SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink

“Приостанавливаем предстартовый отсчет в связи с сильным ветром, — указывается в сообщении. — Следующая возможность для запуска откроется завтра в 09:28 (16:28 по киевскому времени)”.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США до конца 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в целом 11 тысяч спутников и ввода их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья — ранее в текущем месяце.

Standing down today due to strong upper level winds. Next launch opportunity is tomorrow at 9:28 am EST, or 14:28 UTC.

— SpaceX (@SpaceX) January 27, 2020