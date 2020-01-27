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Компанія SpaceX відклала запуск ракети з 60 мікросупутниками системи Starlink

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Американська компанія SpaceX прийняла рішення відкласти на добу запланований на ранок понеділка запуск ракети-носія Falcon 9 c 60 мікросупутниками системи Starlink, призначеними для забезпечення високошвидкісного доступу в інтернет. Про це компанія повідомила в Twitter, пише УНН.

Компанія SpaceX відклала запуск ракети з 60 мікросупутниками системи Starlink

"Призупиняє передстартовий відлік в зв'язку з сильним вітром, - вказується в повідомленні. - Наступна можливість для запуску відкриється завтра в 09:28 (16:28 за київським часом)".

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні й малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року. За оцінкою компанії, розміщення на орбіті в цілому 11 тисяч супутників і введення їх в експлуатацію обійдеться в 10 млрд доларів. У травні 2019 року в космос були виведені перші 60 супутників, в листопаді на орбіту було доставлене друге угруповання апаратів Starlink, третє - раніше в поточному місяці.

Standing down today due to strong upper level winds. Next launch opportunity is tomorrow at 9:28 a.m. EST, or 14:28 UTC.

— SpaceX (@SpaceX) January 27, 2020

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