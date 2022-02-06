Компания Rockstar подтвердила разработку новой части игры GTA
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Rockstar Games подтвердила, что работает над разработкой следующей части серии игр Grand Theft Auto. Об этом говорится в официальном блоге компании, информирует УНН.
Цитата
“С каждым новым проектом, который мы начинаем, наша цель всегда заключается в том, чтобы выйти за пределы того, что мы уже реализовали”, — говорится в релизе Rockstar.
Детали
Студия не указала название, но, учитывая предыдущие части серии, скорее всего игра будет называться GTA VI или GTA 6. Также в компании не назвали дату выхода новой части GTA, однако игровой журналист Джейсон Шрейер предполагает, что Rockstar анонсирует выход GTA VI на осень 2023 года. В то же время журналист считает, что релиз могут перенести на 2024 год.
Биржевые аналитики заметили намек на возможную дату релиза GTA VI в отчете компании-разработчика видеоигр Take-Two перед инвесторами. В документе подчеркивается, что студия ожидает значительного увеличения доходов в 2024 году.
Добавим
Grand Theft Auto — серия приключенческих видеоигр компании Rockstar. Считается одной из самых успешных франшиз в истории игровой промышленности.
GTA предлагает игроку роль преступника в большом городе, который изначально имеет низкий статус в криминальном мире, а с развитием сюжета продвигается к верхам организованной преступности. Игры этой серии стали хитами продаж. Последняя часть серии-GTA 5-вышла в 2013 году.
Напомним
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