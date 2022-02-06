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Компанія Rockstar підтвердила розробку нової частини гри GTA

Компанія Rockstar підтвердила розробку нової частини гри GTA

Київ • УНН

 • 26527 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Rockstar Games підтвердила, що працює над розробкою наступної частини серії ігор Grand Theft Auto. Про це йдеться в офіційному блозі компанії, інформує УНН.

Цитата

“З кожним новим проектом, який ми починаємо, наша мета завжди полягає в тому, щоб значно вийти за межі того, що ми вже реалізували”, — йдеться в релізі Rockstar.

Деталі

Студія не вказала назву, але, враховуючи попередні частини серії, швидше за все гра буде називатися GTA VI або GTA 6. Також у компанії не назвали дату виходу нової частини GTA, проте ігровий журналіст Джейсон Шрейер припускає, що Rockstar анонсує вихід GTA VI на осінь 2023 року. Водночас журналіст вважає, що реліз можуть перенести на 2024 рік.

Біржові аналітики помітили натяк на можливу дату релізу GTA VI у звіті компанії-розробника відеоігор Take-Two перед інвесторами. У документі підкреслюється, що студія очікує на значне збільшення доходів у 2024 році.

Додамо

Grand Theft Auto — серія пригодницьких відеоігор компанії Rockstar. Вважається однієї з найуспішніших франшиз в історії ігрової промисловості.

GTA пропонує гравцю роль злочинця у великому місті, який спочатку має низький статус у кримінальному світі, а з розвитком сюжету просувається до верхів організованої злочинності. Ігри цієї серії стали хітами продажів. Остання частина серії — GTA 5 — вийшла у 2013 році.

Нагадаємо

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