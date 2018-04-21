Компания молодых людей забросала камнями локомотив в Бердянске

"Вчера (19 апреля, - ред.) В 9:40 на станции Бердянск группа молодых людей, которые находились под действием наркотических веществ, щебнем побила стекла в маневровом локомотиве ЧМЭ-3. Локомотивной бригаде, которая попала "под обстрел" хулиганов, пришлось уклоняться от камней, которые летели с разных сторон. Лишь чудом никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечено, что агрессию у юношей, которые ходили по железнодорожному пути, вызвало замечание, что их действия опасны для них, а также препятствуют движению поездов.

"На помощь железнодорожникам поспешил работник военизированной охраны, который задержал молодых людей и передал их наряду полиции. По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело. Разбойникам придется возместить железной дороге причиненные ей убытки", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, группа одетых в балаклавы молодых людей остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр - Баловка и разрисовала все шесть его вагонов.