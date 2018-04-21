Компанія молодиків закидала камінням локомотив у Бердянську
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Група юнаків, перебуваючи під дією наркотичних речовин, щебенем закидала локомотив на станції Бердянськ у Запорізькій області. Про це повідомила прес-служба ПАТ "Укрзалізниця", передає УНН.
"Учора (19 квітня, - ред.) о 9:40 на станції Бердянськ група молодиків, які знаходилися під дією наркотичних речовин, щебенем побила шибки в маневровому локомотиві ЧМЕ-3. Локомотивній бригаді, яка потрапила "під обстріл" хуліганів, довелося ухилятися від каміння, що летіло з різних боків. Лише дивом ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що агресію у юнаків, які ходили колією, викликало зауваження, що їх дії небезпечні для них, а також перешкоджають руху поїздів.
"На допомогу залізничникам поспішив працівник воєнізованої охорони, який затримав молодиків і передав їх наряду поліції. За фактом злісного хуліганства порушено кримінальну справу. Розбишакам доведеться відшкодувати залізниці завдані їй збитки", – зазначили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, група одягнених у балаклави молодиків зупинила приміський електропоїзд сполученням Дніпро – Балівка та розмалювала всі шість його вагонів.