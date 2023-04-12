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Компания Ford переоборудует свой завод в Онтарио

Компания Ford переоборудует свой завод в Онтарио

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во вторник компания Ford Motor заявила, что в следующем году она начнет переоснащение своего завода по производству внедорожников в Онтарио, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания Ford планирует начать капитальный ремонт завода в Оквилле, что в Онтарио, начиная со второго квартала 2024 года.

В рамках капитального ремонта, стоимостью 1,34 миллиарда долларов, в комплексе, которому уже 70 лет, появится новый цех по сборке аккумуляторных батарей. Об этом сказал Дэйв Новицки, директор Ford по производству электромобилей.

Дополнение

Представители Ford заявили, что обновленный завод в Оквилле будет производить электромобили автопроизводителя следующего поколения, которые, по словам руководителей Ford, должны быть более эффективными, простыми в сборке и более конкурентоспособными по сравнению с автомобилями Tesla. Именно они сейчас лидируют на рынке электромобилей в Северной Америке.

Напомним

В Ford разрабатывают электрическую версию для своего компактного кроссовера Puma, которая будет представлена в 2024 году.

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