Компанія Ford переобладнає свій завод в Онтаріо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У вівторок компанія Ford Motor заявила, що наступного року вона почне переоснащення свого заводу зі виробництва позашляховиків в Онтаріо, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Компанія Ford планує розпочати капітальний ремонт заводу в Оквіллі, що в Онтаріо, починаючи з другого кварталу 2024 року.
У рамках капітального ремонту вартістю 1,34 мільярда доларів у комплексі, якому вже 70 років, з'явиться новий цех зі збирання акумуляторних батарей. Про це сказав Дейв Новіцкі, директор Ford з виробництва електромобілів.
Доповнення
Представники Ford заявили, що оновлений завод у Оквіллі вироблятиме електромобілі автовиробника наступного покоління, які, за словами керівників Ford, повинні бути більш ефективними, простими у складанні та більш конкурентоспроможними порівняно з автомобілями Tesla. Саме вони наразі лідирують на ринку електромобілів у Північній Америці.
Нагадаємо
У Ford розробляють електричну версію для свого компактного кросовера Puma, яка буде представлена у 2024 році.