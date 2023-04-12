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Компанія Ford переобладнає свій завод в Онтаріо

Компанія Ford переобладнає свій завод в Онтаріо

Київ • УНН

 • 1047092 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У вівторок компанія Ford Motor заявила, що наступного року вона почне переоснащення свого заводу зі виробництва позашляховиків в Онтаріо, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Компанія Ford планує розпочати капітальний ремонт заводу в Оквіллі, що в Онтаріо, починаючи з другого кварталу 2024 року.

У рамках капітального ремонту вартістю 1,34 мільярда доларів у комплексі, якому вже 70 років, з'явиться новий цех зі збирання акумуляторних батарей. Про це сказав Дейв Новіцкі, директор Ford з виробництва електромобілів.

Доповнення

Представники Ford заявили, що оновлений завод у Оквіллі вироблятиме електромобілі автовиробника наступного покоління, які, за словами керівників Ford, повинні бути більш ефективними, простими у складанні та більш конкурентоспроможними порівняно з автомобілями Tesla. Саме вони наразі лідирують на ринку електромобілів у Північній Америці.

Нагадаємо

У Ford розробляють електричну версію для свого компактного кросовера Puma, яка буде представлена у 2024 році.

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