Найдоступніший кросовер Ford отримає електричну версію: перші подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ford розробляють електричну версію для свого компактного кросовера Puma, яка буде представлена у 2024 році. Про це повідомили на сайті Autocar.
Деталі
Електричний Ford Puma розділить платформу з нещодавно представленим фургоном Ford E-Transit Courier. Обидві моделі матимуть схожі характеристики.
У Ford заявили, що електричний Ford Puma підтримуватиме зарядку потужністю 100 кВт. Це дасть змогу зарядити акумулятор із 10 до 80% менш ніж за 35 хвилин.
Ємність батареї електрокросовера становитиме 55 кВтг. Це дасть змогу забезпечити запас ходу на одному заряді до 370 км.
Від фургона Ford E-Transit Courier кросовер Puma отримає і електромотор потужністю 134 к.с. Пізніше стануть доступні й потужніші силові установки на 181 і 265 к.с.
Глава європейського підрозділу Ford Мартін Сандер зазначив, що Puma позиціонується як заміна хетчбеку Fiesta. Модель планують продавати ще довгі роки.
Початкова ціна електричної версії Ford Puma очікується на рівні від 43 000 доларів. У деяких країнах на модель будуть передбачені пільги, які зроблять її покупку ще вигіднішою.