Компания Facebook впервые в истории назначила менеджера из публичной политики по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Международная корпорация Facebook впервые избрал на должность менеджера по публичной политики в Украине, о чем объявила избранная на эту должность Екатерина Крук, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина.
Он написал, что: “Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет”.
В Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.
“Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцев наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей”, — добавил замминистра.
Напоминаем, несмотря на обещание защищать выборы от зарубежного вмешательства и кампаний по дезинформации внутри стран, Facebook не смог эффективно противодействовать фабрикам троллей, ботам и дезинформационное кампаниям во время президентских выборов в Украине.