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Компанія Facebook вперше в історії призначила менеджера з публічної політики по Україні

Компанія Facebook вперше в історії призначила менеджера з публічної політики по Україні

Київ • УНН

 • 11838 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Міжнародна корпорація Facebook вперше обрала на посаду менеджера з публічної політики по Україні, про що оголосила обрана на дану посаду Катерина Крук, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку заступника міністра інформаційної політики України Дмитра Золотухіна.

Він написав, що: “Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років”.

У Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії.

“Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України. Особливо в важкі часи невизначеності для соціальних мереж”, — додав заступник міністра.

Нагадуємо, попри обіцянку захищати вибори від закордонного втручання та кампаній із дезінформації всередині країн, Facebook не зміг ефективно протидіяти фабрикам тролів, ботам та дезінформаційним кампаніям під час президентських виборів в Україні.

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