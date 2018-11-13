В Boeing скрыли, что новая модель самолета может неконтролируемо уйти в пике - СМИ

"Новая функция позволяет избежать сваливания, которое возникает, если нос самолета поднят очень высоко. При этом, во время нештатной ситуации система может резко опустить нос, из-за чего лайнер пойдет в пике даже при ручном управлении. Эту систему установили на новых моделях самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9", - говорится в публикации американского издания.

По мнению экспертов по авиабезопасности и пилотов, новая система могла стать причиной недавнего падения Boeing 737 MAX 8 индонезийского перевозчика Lion Air.

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В свою очередь, экспертами по безопасности, которые принимали участие и следили за расследованием крушения самолета, отмечается, что Boeing не сообщили о новой системе управления самолетом ни руководителям авиакомпаний, ни пилотам, а следовательно, авиаторы, как правило, не были готовы к тому, чтобы справиться с возможными рисками.

"С их стороны было глупым шагом установить систему на самолеты и не сказать об этом пилотам, которые управляют этими самолетами. Почему их не обучили новой функции?", - прокомментировал ситуацию председатель комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association Майк Майклз.

Проблема с новой системой управления самолетом стала известна в ходе расследования авиакатастрофы пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг.

Как сообщал УНН, в авиакатастрофе индонезийского Boeing 737 никому не удалось спастись. На борту самолета находилось 189 человек.