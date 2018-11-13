В Boeing скрыли, что новая модель самолета может неконтролируемо уйти в пике - СМИ

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Американский самолетостроительный концерн Boeing Co. скрыл от авиакомпаний и пилотов информацию о возможных рисках, связанных с появлением новой функции в системе управления самолетами, способную привести к пикированию самолетов. Это могло привести к падению Boeing 737 MAX 8 индонезийского перевозчика Lion Air, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Новая функция позволяет избежать сваливания, которое возникает, если нос самолета поднят очень высоко. При этом, во время нештатной ситуации система может резко опустить нос, из-за чего лайнер пойдет в пике даже при ручном управлении. Эту систему установили на новых моделях самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9", - говорится в публикации американского издания.

По мнению экспертов по авиабезопасности и пилотов, новая система могла стать причиной недавнего падения Boeing 737 MAX 8 индонезийского перевозчика Lion Air.

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В свою очередь, экспертами по безопасности, которые принимали участие и следили за расследованием крушения самолета, отмечается, что Boeing не сообщили о новой системе управления самолетом ни руководителям авиакомпаний, ни пилотам, а следовательно, авиаторы, как правило, не были готовы к тому, чтобы справиться с возможными рисками.

"С их стороны было глупым шагом установить систему на самолеты и не сказать об этом пилотам, которые управляют этими самолетами. Почему их не обучили новой функции?", - прокомментировал ситуацию председатель комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association Майк Майклз.

Проблема с новой системой управления самолетом стала известна в ходе расследования авиакатастрофы пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг.

Как сообщал УНН, в авиакатастрофе индонезийского Boeing 737 никому не удалось спастись. На борту самолета находилось 189 человек.

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