У Boeing приховали, що нова модель літака може неконтрольовано піти в піке - ЗМІ

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Американський літакобудівний концерн Boeing Co. приховав від авіакомпаній та пілотів інформацію про можливі ризики, що пов'язані з появою нової функції в системі керування літаками, яка здатна призводити до пікірування літаків. Це могло призвести до падіння Boeing 737 MAX 8 індонезійського перевізника Lion Air, повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.