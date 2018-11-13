У Boeing приховали, що нова модель літака може неконтрольовано піти в піке - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Американський літакобудівний концерн Boeing Co. приховав від авіакомпаній та пілотів інформацію про можливі ризики, що пов'язані з появою нової функції в системі керування літаками, яка здатна призводити до пікірування літаків. Це могло призвести до падіння Boeing 737 MAX 8 індонезійського перевізника Lion Air, повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
"Нова функція дозволяє уникнути звалювання, яке виникає, якщо ніс літака піднято дуже високо. При цьому, під час нештатної ситуації система може різко опустити ніс, через що лайнер піде в піке навіть при ручному управлінні. Цю систему встановили на нових моделях літаків Boeing 737 MAX 8 і MAX 9", - йдеться в публікації американського видання.
На думку експертів з авіабезпеки та пілотів, нова система могла стати причиною недавнього краху Boeing 737 MAX 8 індонезійського перевізника Lion Air.
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У свою чергу, експертами з безпеки, які брали участь та стежили за розслідуванням падіння літака, зазначається, що Boeing не повідомили про нову систему керування літаком ні керівникам авіакомпаній, ні пілотам, а, отже, авіатори, як правило, не були готові впоратися з можливими ризиками.
"З їхнього боку було дурним кроком встановити систему на літаки та не сказати про це пілотам, які керують цими літаками. Чому їх не навчали новій функції?", - прокоментував ситуацію голова комісії з безпеки в асоціації Allied Pilots Association Майк Майклз.
Проблема з новою системою керування літаком стала відома у ході розслідування авіакатастрофи пасажирського літака індонезійської авіакомпанії Lion Air, що виконував рейс з Джакарти в індонезійське місто Панкалпінанг.
Як повідомляв УНН, в авіакатастрофі індонезійського Boeing 737 нікому не вдалось врятуватись. На борту літака знаходилось 189 осіб.