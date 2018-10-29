В авіакатастрофі індонезійського Boeing ніхто не вижив - рятувальники

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В авіакатастрофі індонезійського Boeing 737, який впав у море біля острова Ява, нікому не вдалось врятуватись. Про це повідомив представник Агентства з пошуку і порятунку (Basarnas) Індонезії Бамбанг Суріо Аджи, передає УНН із посиланням на ТАСС.