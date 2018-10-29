В авіакатастрофі індонезійського Boeing ніхто не вижив - рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В авіакатастрофі індонезійського Boeing 737, який впав у море біля острова Ява, нікому не вдалось врятуватись. Про це повідомив представник Агентства з пошуку і порятунку (Basarnas) Індонезії Бамбанг Суріо Аджи, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Під час проведення пошуково-рятувальних операцій були знайдені фрагменти тіл загиблих, йдеться у повідомленні.
Проте, за словами рятувальників, "ніхто не вижив".
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Видання відзначає, що зона пошуків була розширена до 150 квадратних морських миль і глибини 30-40 км, додав він.
Нагадаємо, індонезійський Boeing 737 виконував рейс з Джакарти до міста Панкалпінанг. За лічені хвилини після вильоту літак впав у море. На його борту перебувало 189 осіб. Причини авіакатастрофи з'ясовують.
За повідомленням МЗС, українців немає у списках пасажирів та членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.