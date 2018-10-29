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В авиакатастрофе индонезийского Boeing выживших нет - спасатели

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В авиакатастрофе индонезийского Boeing 737, который упал в море у острова Ява, никому не удалось спастись. Об этом сообщил представитель Агентства по поиску и спасению (Basarnas) Индонезии Бамбанг Сурия Аджи, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Во время проведения поисково-спасательных операций были найдены фрагменты тел погибших, говорится в сообщении.

Однако, по словам спасателей, "никто не выжил".

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Издание отмечает, что зона поисков была расширена до 150 квадратных морских миль и глубины 30-40 км, добавил он.

Напомним, индонезийский Boeing 737 выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. За считанные минуты после вылета самолет упал в море. На его борту находились 189 человек. Причины авиакатастрофы выясняются.


По сообщению МИД, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.

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