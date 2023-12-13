Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Украина страдает от системной коррупции, которая пронизывает все сферы жизни. Одним из самых ярких примеров реализации коррупционных схем является дело о возможном присвоении средств госбюджета при содействии бывшего вице-премьера правительства Владимира Гройсмана и бывшего руководителя КП "Винницаоблводоканал", а сейчас - первого заместителя председателя Винницкого областного совета Владимира Кистиона. Эти схемы обнаружили, каким образом чиновники могут злоупотреблять своим положением и незаконно обогащаться за счет средств, предназначенных на развитие инфраструктуры и жизненно важных услуг для населения, а также каким образом они сохраняют контроль над нужными предприятиями, даже не возглавляя их, сообщает УНН.

Детали

Владимир Кистион поступил просто, но эффективно - в 2022 году добился назначения начальником хорошо знакомого ему КП "Винницаоблводоканал" своего сына, Дмитрия.

Стоит сказать, что образование Дмитрия Кистиона позволяет ему делать карьеру в сфере водоснабжения. Как и отец, он окончил Одесскую Государственную академию строительства и архитектуры и получил квалификацию магистра по водоснабжению и водоотведению.

Получив диплом в 2013 году, Дмитрий сразу же был назначен на должность заместителя главного инженера КП "Винницаоблводоканал". С ноября 2016 года занимал должность заместителя начальника КП "Винницаоблводоканал", а 01.01.2019 года Кистион Д.В. назначен на должность первого заместителя начальника КП "Винницаоблводоканал".

В мае 2022 года на сессии Винницкого областного Совета Дмитрий Кистион был утвержден начальником КП "Винницаоблводоканал". Собственно, непотизм в Украине пока не является уголовным преступлением и у винничан есть более серьезные претензии к Владимиру Кистиону, чем продвижение своего сына по карьерной лестнице. Если бы не куча "но"...

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Все началось с компании "Микс Лайт", основанной в Виннице в ноябре 2016 года. Один из ее основателей - Дмитрий Владимирович Кистион. Стоимость тендеров, которые "Микс Лайт" выигрывала, стремительно росла с каждым годом, с почти полутора миллионов гривен в 2017 году до более пятидесяти миллионов гривен в 2018 году. Казалось, что эта компания успешно работает в сфере строительства и реконструкции.

Дело Дмитрия Кистиона и его компании "Микс Лайт" началось в августе 2018 года, когда следственное управление ГУ НП Украины в Винницкой области начало уголовное производство. Фигурантами дела стали должностные лица "Микс Лайт" и КП "Винницаоблводоканал".

Согласно постановлению суда, между обеими компаниями был заключен договор подряда на реконструкцию участка напорного канализационного коллектора на сумму более 1,3 миллиона гривен. Однако, по поддельным документам, работы не были выполнены, а средства были присвоены.

В ходе расследования стало известно, что Дмитрий Кистион вышел из учредителей "Микс Лайт" за два месяца до начала уголовного производства. Его заменил Чобану Валерий Юрьевич из Одесской области. Подозрительная смена учредителей только подчеркивает намерение избежать ответственности и сохранить контроль над компанией.

В ходе дальнейшего расследования было выявлено, что Служба автомобильных дорог в Винницкой области заключила контракт на сумму более 14 миллионов гривен с компанией "Спецстроймонтаж". Эта компания была связана с коррупционными схемами и присвоением государственных средств.

Осуществляя глубокий анализ, выявлено, что "Спецстроймонтаж" - это новое название бывшей компании "Микс Лайт", в которой Дмитрий Кистион уже не был учредителем. В ходе расследования стало понятно, что компании, связанные с Дмитрием Кистионом, незаконно обогащались за счет государственных средств. Работы, за которые были заключены контракты, не выполнялись или выполнялись некачественно. Таким образом, средства, предназначенные на развитие инфраструктуры и жизненно важные услуги, были присвоены лицами, связанными со злоупотреблением властью.

Семья Кистионов всегда была тесно связана не только с водоснабжением, но и со строительным бизнесом, которым в Виннице издавна лично занимается сам Владимир Гройсман. Соответственно, и круг общения Владимира Кистиона и его сына состоит из бизнесменов-строителей. Например, близким к семье Кистионов является Кощеев Анатолий Геннадьевич, директор винницкого ООО "Промспецсервис" и ЧП "Тепло-защита", которые находятся по адресу ул. Вишневая, 5. Владельцем указанных предприятий является родной брат Анатолия - Юрий Геннадьевич Кощеев. Ему также принадлежит здание по этому адресу, а также земельный участок площадью 0,14 га, который арендуют в Винницком городском Совете.

Интересно, что там же зарегистрировано еще 8 компаний - с другими руководителями и собственниками, но все они также занимаются строительством или поставкой строительных материалов. Дмитрий Кистион издавна дружит с сыном Анатолия - Иваном, или Ваней Кощеевым, как он себя указывает в российских социальных сетях. В свое время они вместе очень любили проводить время в ночных заведениях Винницы. Ваня - справа от Дмитрия.

В декабре 2012 года студент ВНТУ Иван Кощеев представил тогдашнему мэру Винницы Владимиру Гройсману проект по использованию солнечной энергии в системе теплоснабжения, за что был зачислен в кадровый резерв Винницкого городского Совета.

Но с карьерой в городском совете не сложилось. Иван Анатольевич Кощеев связал жизнь с наукой и сейчас работает аспирантом кафедры ТГП Винницкого национального технического университета, является совладельцем патента №101177 на биогазовую установку с тепловым насосом, а также консультирует по вопросам информатизации, как физическое лицо-предприниматель. Круг общения любого человека - его личное дело. Как бы не шла речь о коррупции. Коррупционные схемы требуют привлечения многих доверенных людей, на которых оформляются компании, ФЛП, с которыми заключаются договоры и которые побеждают в тендерах.

Схемы семьи Кистионов являются ярким примером того, как чиновники могут злоупотреблять своим положением и присваивать средства госбюджета. Эти схемы вредят инфраструктуре и обескровливают финансовые возможности местных общин.

Необходимо провести тщательное расследование и наказать всех виновных лиц, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Только так Украина сможет изменить свое лицо и начать путь к прозрачному и честному обществу.

Напомним

Мы уже писали как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства.