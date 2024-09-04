Комитеты ВР рассмотрели отставку четырех министров и главы ФГИУ - нардеп
Киев • УНН
Экономический комитет ВР одобрил увольнение главы ФГИУ и министра по вопросам стратегических отраслей. Другие комитеты рассмотрели отставки министров экологии, юстиции и вице-премьера по евроинтеграции.
Комитеты Верховной Рады рассмотрели первые представления об отставках. Так комитеты рекомендовали уволить Виталия Коваля с должности главы ФГИУ и Александра Камышина с должности главы Минстратпрома. Также рассмотрели отставку Руслана Стрельца с должности главы Минэкологии и Дениса Малюськи - из Минюста. Кроме того профильный комитет принял отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра. Об этом в среду сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Как написал Железняк в Telegram, так экономический комитет уже одобрил:
- рекомендовать уволить Виталия Коваля с должности ФГИУ;
- рекомендовать уволить Александра Камышина с должности главы Минстратпрома.
Комитет по вопросам экологии:
- рассмотрел отставку Руслана Стрельца с должности главы Минэкологии.
Комитет по правовой политике:
- рассмотрел отставку Дениса Малюськи с должности главы Минюста.
Кроме того, комитет ВР по вопросам евроинтеграции принял (временную) отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Ранее УНН сообщал, что на сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и главы Фонда государственного имущества Украины.
Повестка дня сегодня следующая:
- увольнение главы ФГИУ Виталия Коваля;
- увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно территорий;
- увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- увольнение Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды;
- увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции;
- увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел;
- увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.