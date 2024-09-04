Комитеты ВР рассмотрели отставку четырех министров и главы ФГИУ - нардеп

Комитеты Верховной Рады рассмотрели первые представления об отставках. Так комитеты рекомендовали уволить Виталия Коваля с должности главы ФГИУ и Александра Камышина с должности главы Минстратпрома. Также рассмотрели отставку Руслана Стрельца с должности главы Минэкологии и Дениса Малюськи - из Минюста. Кроме того профильный комитет принял отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра. Об этом в среду сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Как написал Железняк в Telegram, так экономический комитет уже одобрил:

- рекомендовать уволить Виталия Коваля с должности ФГИУ;

- рекомендовать уволить Александра Камышина с должности главы Минстратпрома.

Комитет по вопросам экологии:

- рассмотрел отставку Руслана Стрельца с должности главы Минэкологии.

Комитет по правовой политике:

- рассмотрел отставку Дениса Малюськи с должности главы Минюста.

Кроме того, комитет ВР по вопросам евроинтеграции принял (временную) отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Ранее УНН сообщал, что на сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и главы Фонда государственного имущества Украины.

Повестка дня сегодня следующая:

увольнение главы ФГИУ Виталия Коваля;

увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно территорий;

увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

увольнение Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды;

увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции;

увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел;