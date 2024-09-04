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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комитеты ВР рассмотрели отставку четырех министров и главы ФГИУ - нардеп

Комитеты ВР рассмотрели отставку четырех министров и главы ФГИУ - нардеп

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 09:00  •  18872 просмотра

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Экономический комитет ВР одобрил увольнение главы ФГИУ и министра по вопросам стратегических отраслей. Другие комитеты рассмотрели отставки министров экологии, юстиции и вице-премьера по евроинтеграции.

Комитеты Верховной Рады рассмотрели первые представления об отставках. Так комитеты рекомендовали уволить Виталия Коваля с должности главы ФГИУ и Александра Камышина с должности главы Минстратпрома. Также рассмотрели отставку Руслана Стрельца с должности главы Минэкологии и Дениса Малюськи - из Минюста. Кроме того профильный комитет принял отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра. Об этом в среду сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Как написал Железняк в Telegram, так экономический комитет уже одобрил:

- рекомендовать уволить Виталия Коваля с должности ФГИУ;

- рекомендовать уволить Александра Камышина с должности главы Минстратпрома.

Комитет по вопросам экологии:

- рассмотрел отставку Руслана Стрельца с должности главы Минэкологии.

Комитет по правовой политике:

- рассмотрел отставку Дениса Малюськи с должности главы Минюста.

Кроме того, комитет ВР по вопросам евроинтеграции принял (временную) отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. 

Ранее УНН сообщал, что на сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и главы Фонда государственного имущества Украины. 

Повестка дня сегодня следующая:

  • увольнение главы ФГИУ Виталия Коваля;
  • увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно территорий;
  • увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • увольнение Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды;
  • увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции;
  • увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел;
  • увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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