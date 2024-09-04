Очікується звільнення шести міністрів: нардеп розповів про порядок денний сьогоднішнього засідання Ради

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Наразі засідають профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців. Про це пише УНН з посиланням на нардепів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка.

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Як повідомив Железняк, сьогодні комітети ВР мають погодити звільнення міністрів, а потім відбудеться голосування в залі парламенту. Нардеп Гончаренко повідомляє, що засідання комітетів вже йде, але в більшості випадків, міністри, які написали заяви, на засідання профільних комітетів просто не прийшли

Железняк додав, що порядок денний сьогодні наступний:

звільнення голови ФДМУ Віталія Коваля;

звільнення Ірини Верещук з посади віцепремʼєр міністера з питань реінтеграції тимчасово територій;

звільнення Ольги Стефанішиною з посади віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля;

звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції;

звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ;

звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

"Далі сьогодні фракція Слуг і формальне винесення кандидатури + президент подає нового голову МЗС. Завтра відповідно призначення", - додав Железняк.

Нагадаємо

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про масштабні зміни в уряді. Очікується звільнення та призначення нових міністрів, остаточний перелік буде визначено 4 вересня на засіданні фракції.