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Очікується звільнення шести міністрів: нардеп розповів про порядок денний сьогоднішнього засідання Ради

Очікується звільнення шести міністрів: нардеп розповів про порядок денний сьогоднішнього засідання Ради

Київ • УНН

 • 52509 перегляди

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Профільні комітети погоджують звільнення, після чого відбудеться голосування в залі парламенту.

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Наразі засідають профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців. Про це пише УНН з посиланням на нардепів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка.

Деталі

Як повідомив Железняк, сьогодні комітети ВР мають погодити звільнення міністрів, а потім відбудеться голосування в залі парламенту. Нардеп Гончаренко повідомляє, що засідання комітетів вже йде, але в більшості випадків, міністри, які написали заяви, на засідання профільних комітетів просто не прийшли

Железняк додав, що порядок денний сьогодні наступний:

  • звільнення голови ФДМУ Віталія Коваля;
  • звільнення Ірини Верещук з посади віцепремʼєр міністера з питань реінтеграції тимчасово територій;
  • звільнення Ольги Стефанішиною з посади віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля;
  • звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції;
  • звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ;
  • звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

"Далі сьогодні фракція Слуг і формальне винесення кандидатури + президент подає нового голову МЗС. Завтра відповідно призначення", - додав Железняк.

Нагадаємо

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про масштабні зміни в уряді. Очікується звільнення та призначення нових міністрів, остаточний перелік буде визначено 4 вересня на засіданні фракції.

Павло Башинський

Павло Башинський

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