Ожидается увольнение шести министров: нардеп рассказал о повестке дня сегодняшнего заседания Рады

На сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и председателя Фонда государственного имущества Украины. Сейчас заседают профильные комитеты, которые должны согласовать увольнение должностных лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.

Детали

Как сообщил Железняк, сегодня комитеты ВР должны согласовать увольнение министров, а затем состоится голосование в зале парламента. Нардеп Гончаренко сообщает, что заседание комитетов уже идет, но в большинстве случаев, министры, которые написали заявления, на заседание профильных комитетов просто не пришли

Железняк добавил, что повестка дня сегодня следующая:

увольнение главы ФГИУ Виталия Коваля;

увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно территорий;

увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

увольнение Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды;

увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции;

увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел;

увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Далее сегодня фракция Слуг и формальное вынесение кандидатуры + президент подает нового главу МИД. Завтра соответственно назначение", - добавил Железняк.

Напомним

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о масштабных изменениях в правительстве. Ожидается увольнение и назначение новых министров, окончательный перечень будет определен 4 сентября на заседании фракции.