Ожидается увольнение шести министров: нардеп рассказал о повестке дня сегодняшнего заседания Рады
Киев • УНН
На сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и главы Фонда государственного имущества Украины. Профильные комитеты согласовывают увольнение, после чего состоится голосование в зале парламента.
На сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и председателя Фонда государственного имущества Украины. Сейчас заседают профильные комитеты, которые должны согласовать увольнение должностных лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.
Детали
Как сообщил Железняк, сегодня комитеты ВР должны согласовать увольнение министров, а затем состоится голосование в зале парламента. Нардеп Гончаренко сообщает, что заседание комитетов уже идет, но в большинстве случаев, министры, которые написали заявления, на заседание профильных комитетов просто не пришли
Железняк добавил, что повестка дня сегодня следующая:
- увольнение главы ФГИУ Виталия Коваля;
- увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно территорий;
- увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- увольнение Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды;
- увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции;
- увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел;
- увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
"Далее сегодня фракция Слуг и формальное вынесение кандидатуры + президент подает нового главу МИД. Завтра соответственно назначение", - добавил Железняк.
Напомним
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о масштабных изменениях в правительстве. Ожидается увольнение и назначение новых министров, окончательный перечень будет определен 4 сентября на заседании фракции.