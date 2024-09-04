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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ожидается увольнение шести министров: нардеп рассказал о повестке дня сегодняшнего заседания Рады

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 07:03  •  16196 просмотра

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На сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и главы Фонда государственного имущества Украины. Профильные комитеты согласовывают увольнение, после чего состоится голосование в зале парламента.

На сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и председателя Фонда государственного имущества Украины. Сейчас заседают профильные комитеты, которые должны согласовать увольнение должностных лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.

Детали

Как сообщил Железняк, сегодня комитеты ВР должны согласовать увольнение министров, а затем состоится голосование в зале парламента. Нардеп Гончаренко сообщает, что заседание комитетов уже идет, но в большинстве случаев, министры, которые написали заявления, на заседание профильных комитетов просто не пришли

Железняк добавил, что повестка дня сегодня следующая:

  • увольнение главы ФГИУ Виталия Коваля;
  • увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно территорий;
  • увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • увольнение Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды;
  • увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции;
  • увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел;
  • увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Далее сегодня фракция Слуг и формальное вынесение кандидатуры + президент подает нового главу МИД. Завтра соответственно назначение", - добавил Железняк.

Напомним

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о масштабных изменениях в правительстве. Ожидается увольнение и назначение новых министров, окончательный перечень будет определен 4 сентября на заседании фракции.

Павел Башинский

Павел Башинский

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