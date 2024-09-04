Комітети ВР розглянули відставку чотирьох міністрів та голови ФДМУ - нардеп
Київ • УНН
Економічний комітет ВР схвалив звільнення голови ФДМУ та міністра із питань стратегічних галузей. Інші комітети розглянули відставки міністрів екології, юстиції та віцепрем'єра з євроінтеграції.
Комітети Верховної Ради розглянули перші подання про відставки. Так комітети рекомендувати звільнити Віталія Коваля з посади голови ФДМУ та Олександра Камишіна з посади очільника Мінстратпрому. Також розглянули відставку Руслана Стрільця з посади голови Мінекології та Дениса Малюські - з Мін'юсту. Крім того профільний комітет прийняв відставку Ольги Стефанишиної з посади віцепрем'єр-міністра. Про це у середу повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Як написав Железняк у Telegram, так економічний комітет вже схвалив:
- рекомендувати звільнити Віталія Коваля з посади ФДМУ;
- рекомендувати звільнити Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпрому.
Комітет з питань екології:
- розглянув відставку Руслана Стрільця з посади голови Мінекології.
Комітет з правової політики:
- розглянув відставку Дениса Малюські з посади очільника Мін'юсту.
Крім того, комітет ВР з питань євроінтеграції прийняв (тимчасову) відставку Ольги Стефанишиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Раніше УНН повідомляв, що на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України.
Порядок денний сьогодні наступний:
- звільнення голови ФДМУ Віталія Коваля;
- звільнення Ірини Верещук з посади віцепремʼєр міністера з питань реінтеграції тимчасово територій;
- звільнення Ольги Стефанішиною з посади віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля;
- звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції;
- звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ;
- звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.