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Комітети ВР розглянули відставку чотирьох міністрів та голови ФДМУ - нардеп

Комітети ВР розглянули відставку чотирьох міністрів та голови ФДМУ - нардеп

Київ • УНН

 • 39503 перегляди

Економічний комітет ВР схвалив звільнення голови ФДМУ та міністра із питань стратегічних галузей. Інші комітети розглянули відставки міністрів екології, юстиції та віцепрем'єра з євроінтеграції.

Комітети Верховної Ради розглянули перші подання про відставки. Так комітети  рекомендувати звільнити Віталія Коваля з посади голови ФДМУ та Олександра Камишіна з посади очільника Мінстратпрому. Також розглянули відставку Руслана Стрільця з посади голови Мінекології та Дениса Малюські - з Мін'юсту. Крім того профільний комітет прийняв відставку Ольги Стефанишиної з посади віцепрем'єр-міністра. Про це у середу повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

Як написав Железняк у Telegram, так економічний комітет вже схвалив:

- рекомендувати звільнити Віталія Коваля з посади ФДМУ;

- рекомендувати звільнити Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпрому. 

Комітет з питань екології:

- розглянув відставку Руслана Стрільця з посади голови Мінекології. 

Комітет з правової політики:

- розглянув відставку Дениса Малюські з посади очільника Мін'юсту. 

Крім того, комітет ВР з питань євроінтеграції прийняв (тимчасову) відставку Ольги Стефанишиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

Раніше УНН повідомляв, що на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. 

Порядок денний сьогодні наступний:

  • звільнення голови ФДМУ Віталія Коваля;
  • звільнення Ірини Верещук з посади віцепремʼєр міністера з питань реінтеграції тимчасово територій;
  • звільнення Ольги Стефанішиною з посади віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля;
  • звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції;
  • звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ;
  • звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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