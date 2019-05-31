Комитет рассмотрит проекты постановлений об отставке Полторака и Грицака на следующей неделе

"Следующая пленарная неделя, будем работать по этому вопросу", - отметил Винник.

Напомним, ранее Иван Винник сообщил, что решение комитета в этом вопросе будет иметь сугубо рекомендательный характер, поскольку окончательно определяться по поводу отставок будут нардепы в сессионном зале.



Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.