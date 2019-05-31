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Комітет розгляне проекти постанов про відставку Полторака і Грицака наступного тижня

Комітет розгляне проекти постанов про відставку Полторака і Грицака наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Комітет з питань національної безпеки і оборони наступного тижня розгляне проекти постанов про відставку з посади міністра оборони Степана Полторака і Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України. Про це повідомив член комітету з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник у коментарі журналісту УНН.

"Наступний пленарний тиждень, будемо працювати по цьому питанню", - зазначив Вінник.

Нагадаємо, раніше Іван Вінник повідомив, що рішення комітету в цьому питанні матиме суто рекомендаційний характер, оскільки остаточно визначатися з приводу відставок будуть нардепи у сесійній залі. 

Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшли проекти постанов про звільнення з посади міністра оборони Степана Полторака, а також про звільнення з посади голови Служби безпеки України Василя Грицака. 

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