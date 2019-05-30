Комитет по нацбезопасности пока не получал проекты постановлений об отставке Полторак и Грицака

"Проекты постановлений поступили на председателя Верховной Рады, он рассматривает и расписывает на комитет. Пока нам не поступали документы", - отметил Винник.



По его словам, решение комитета в этом вопросе будет иметь сугубо рекомендательный характер, поскольку окончательно определяться по поводу отставок нардепы будут в сессионном зале.



Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина.