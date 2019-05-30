Комітет з нацбезпеки поки не отримував проекти постанов про відставку Полторака і Грицака

"Проекти постанов надійшли на голову Верховної Ради, він розглядає і розписує на комітет. Поки що нам не надходили документи", - зазначив Вінник.



За його словами, рішення комітету в цьому питанні буде мати суто рекомендаційний характер, оскільки остаточно визначатися з приводу відставок будуть нардепи у сесійній залі.



Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшли проекти постанов про звільнення з посади міністра оборони Степана Полторака, а також про звільнення з посади голови Служби безпеки України Василя Грицака, а також про звільнення з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна.