Комитет рекомендует на должности членов Счетной палаты 23 кандидатов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета 15 ноября 2017 года подытожил результаты проведенных мероприятий повторного конкурса на занятие должностей членов Счетной палаты для назначения нового состава Счетной палаты.

Так, было принято решение утвердить выводы по каждому из 42 кандидатов на должности членов Счетной палаты, согласно которым 12 кандидатов, а именно: Белюк С.А., Волощук В.А., Георгиянова Т.Л., Круш Д.В., Мовчан А.В., Петренко А.А., Проненко В.М., Пукир Ю.Г., Радионов Ю.Д., Ципан П.К., Чайка В.В., Чумакова И.Ю., не соответствуют отдельным требованиям к члену Счетной палаты, установленным статьей 19 Закона Украины "О Счетной палате".

В то же время парламент рекомендуют назначить на должности членов Счетной палаты 23 кандидатов, а именно: Барецкого В.И., Богуна В.П., Дидика А.М., Дубориза В.А., Иванова И.Н., Лепак Р.И., Лесюка Т.В., Лукъянчука Р.В., Майснера А.В., Наумову А.А., Неизвестного В.И., Неволько В.А., Огня Ц.Г., Пацкана В.В., Пилипенко В.П., Соловия Н.Н., Толстанова М.К., Угрина И.Б., Христофорова Д.И., Шулежко М.Я., Яременко А.С., Яремчука И.М., Ясиновского И.Г.

Как сообщал УНН, в ЕС ждут обновления Счетной палаты в Украине.