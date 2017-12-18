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Комітет рекомендує на посади членів Рахункової палати 23 кандидатів

Комітет рекомендує на посади членів Рахункової палати 23 кандидатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Комітет з питань бюджету направив Верховній Раді України рішення про результати проведених заходів повторного конкурсу для призначення нового складу Рахункової палати разом з висновками щодо кожного кандидата. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на офіційний сайт парламенту.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету 15 листопада 2017 року підсумував результати проведених заходів повторного конкурсу на зайняття посад членів Рахункової палати для призначення нового складу Рахункової палати.

Так, було прийняте рішення затвердити висновки щодо кожного із 42 кандидатів на посади членів Рахункової палати, відповідно до яких 12 кандидатів, а саме: Белюк С.О., Волощук В.А., Георгіянова Т.Л., Круш Д.В., Мовчан О.В., Петренко О.О., Проненко В.М., Пукір Ю.Г., Радіонов Ю.Д., Ціпан П.К., Чайка В.В., Чумакова І.Ю., не відповідають окремим вимогам до члена Рахункової палати, встановленим статтею 19 Закону України “Про Рахункову палату”.

У той же час парламенту рекомендують призначити на посади членів Рахункової палати 23 кандидатів, а саме: Барецького В.І., Богуна В.П., Дідика А.М., Дуборіза В.А., Іванову І.М., Лепака Р.І., Лесюка Т.В., Лук’янчука Р.В., Майснера А.В., Наумову О.О., Невідомого В.І., Неволька В.А., Огня Ц.Г., Пацкана В.В., Пилипенка В.П., Соловія М.М., Толстанова М.К., Угрина І.Б., Христофорова Д.І., Шулежко М.Я., Яременка О.С., Яремчука І.М., Ясиновського І.Г.

Як повідомляв УНН, у ЄС чекають оновлення Рахункової палати в Україні.

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