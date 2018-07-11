Комитет будет рекомендовать не ограничивать работу журналистов в кулуарах Рады

"Мы будем рекомендовать Аппарату ВР создать пресс-центр на третьем этаже (Рады - ред.), который позволит сделать там все условия для работы журналистов, можно сделать закрытые студии для включений в прямом эфире, но точно не будет ограничивать присутствие журналистов и их возможности общаться с народными депутатами и другими политиками на втором этаже кулуаров парламента", - сообщила Сюмар.

Напомним, в комитете по свободе слова пообещали не устраивать в ВР "гетто" для журналистов.

Журналисты написали письмо председателю ВР Андрею Парубию с просьбой не ограничивать их работу в Верховной Раде и не закрывать доступ в кулуары парламента.