Комітет рекомендуватиме не обмежувати роботу журналістів у кулуарах Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендуватиме Апарату ВР створити на третьому поверсі парламенту прес-центр і не обмежувати роботу журналістів у кулуарах. Про це під час засідання комітету ВР з питань свободи слова і інформаційної політики заявила голова комітету Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.
“Ми будемо рекомендувати Апарату ВРУ створити прес-центр на третьому поверсі (Ради — ред.), який дозволить зробити там усі умови для роботи журналістів, можливо зробити закриті студії для включень у прямому ефірі, але точно не буде обмежувати присутність журналістів і їх можливості спілкуватися з народними депутатами та іншими політиками на другому поверсі кулуарів парламенту”, — повідомила Сюмар.
Нагадаємо, у комітеті зі свободи слова пообіцяли не влаштовувати у ВР “гетто” для журналістів.
Журналісти написали лист голові ВР Андрію Парубію з проханням не обмежувати їхню роботу у Верховній Раді й не закривати доступ в кулуари парламенту.