Комитет ВРУ продолжил рассмотрение госбюджета-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Комитет ВРУ по вопросам бюджета продолжил рассмотрение проекта закона 9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год, передает корреспондент УНН.
В частности, после 11 часового перерыва, который был объявлена около 17:00, комитет продолжил свое заседание в 4:00.
Добавим, что на заседании комитета присутствовал первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов, который выступил со вступительным словом.
Ранее и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что доходная часть подготовленного правительством ко второму чтению законопроекта о госбюджете-2019 увеличилась на 18 млрд гривен.
Как сообщал УНН, на этой неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2019 год.