Комітет ВРУ продовжив розгляд держбюджету-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Комітет ВРУ з питань бюджету продовжив розгляд проекту закону 9000 про державний бюджет України на 2019 рік, передає кореспондент УНН.
Зокрема, після 11 годинної перерви, яка була об’явлена близько 17:00, комітет продовжив своє засідання о 4:00.
Додамо, що на засіданні комітету був присутній перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, який виступив з вступним словом.
Раніше в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова заявила, що дохідна частина підготовленого урядом до другого читання законопроекту про держбюджет-2019 збільшилась на 18 млрд гривень.
Як повідомляв УНН, на цьому тижні Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік.