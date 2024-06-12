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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комитет поддержал инициативу Гетманцева разделить бизнес на "белый" и "не такой уж белый" - депутат

Комитет поддержал инициативу Гетманцева разделить бизнес на "белый" и "не такой уж белый" - депутат

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 14:10  •  8488 просмотра

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, который разделяет бизнес на "белый" и "не такой уж белый" на основе целого ряда критериев, создавая противоречивый "клуб белого бизнеса" для элитных компаний.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный ко второму чтению законопроект о "клубе белого бизнеса", инициированный председателем комитета Даниилом Гетманцевым. Документ окончательно разделяет бизнес на "белый" и "не такой уж белый", сообщила член налогового комитета Нина Южанина, пишет УНН.

"Только что комитет ВРУ на своем заседании поддержал проект закона и окончательно разделил бизнес на „белый" и ... „не такой уж белый", - сообщила Южанина в своем Telegram-канале.

По ее словам, чтобы войти в "клуб белого бизнеса" юридическим лицам и ФЛП нужно одновременно соответствовать ряду основных требований.

В частности, у предпринимателей не должно быть налогового долга свыше 51 тыс. грн и со дня возникновения этого налогового долга прошло не более 30 дней. 

Кроме того, бизнес не должен иметь вообще задолженность (недоимку, штраф, пеню) по уплате ЕСВ.

Также у юридических и физических лиц предпринимателей не должно быть нарушений по представлению отчетности и документов, в том числе по КИК и финансовой отчетности.

Не должно быть нарушений сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров в течение года.

Чтобы войти в клуб избранных, нужно чтобы предприниматель не был рисковым налогоплательщиком, не был под санкциями, не был в процессе прекращения деятельности или в процессе банкротства, а у его учредителей, конечных бенефициаров не было российского гражданства (кроме участников боевых действий после 14 апреля 2014 года) или указанного места жительства рф.

Также желающие присоединиться к "клубу белого бизнеса" в течение года не должны менять основной вид экономической деятельности и соответствовать дополнительным критериям.

"Поэтому, если  в редакции законопроекта №11084 в первом чтении для определения плательщика „белым" было 6 основных критериев + дополнительные, то ко второму чтению имеем 11 основных + дополнительные. Дополнительные критерии ко второму чтению почти не изменились, кроме критериев для плательщиков единого налога IV группы и отдельных критериев для резидентов Дія.Сіті", - отметила Южанина.

Напомним

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законодательная инициатива главы налогового комитета Рады нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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