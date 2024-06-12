Комітет підтримав ініціативу Гетманцева розділити бізнес на "білий" і "не такий вже білий" - депутат

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований до другого читання законопроект про "клуб білого бізнесу", ініційований головою комітету Данилом Гетманцевим. Документ остаточно розділяє бізнес на "білий" і "не такий вже білий", повідомила член податкового комітету Ніна Южаніна, пише УНН.

"Щойно комітет ВРУ на своєму засіданні підтримав проєкт закону і остаточно поділив бізнес на "білий" і … "не такий вже білий", - повідомила Южаніна у своєму Telegram-каналі.

За її словами, щоб увійти до "клубу білого бізнесу" юридичним особам та ФОПам потрібно одночасно відповідати низці основних вимог.

Зокрема, у підприємців не повинно бути податкового боргу понад 51 тис. грн та з дня виникнення цього податкового боргу минуло не більше 30 днів.

Крім того, бізнес не повинен мати взагалі заборгованість (недоїмку, штраф, пеню) зі сплати ЄСВ.

Також у юридичних та фізичних осіб підприємців не повинно бути порушень щодо подання звітності та документів, у тому числі по КІК та фінансовій звітності.

Не має бути порушень строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів протягом року.

Щоб увійти до клубу обраних, потрібно щоб підприємець не був ризиковим платником податків, не був під санкціями, не був в процесі припинення діяльності чи в процесі банкротства, а у його засновників, кінцевих бенефіціарів не було російського громадянства (крім учасників бойових дій після 14 квітня 2014 року) чи вказаної місцем проживання рф.

Також бажаючі долучитись до "клубу білого бізнесу" протягом року не повинні змінювати основний вид економічної діяльності і відповідати додатковим критеріям.

"Тож, якщо у редакції законопроєкту №11084 у першому читанні для визначення платника "білим" було 6 основних критеріїв + додаткові, то до другого читання маємо 11 основних + додаткові. Додаткові критерії до другого читання майже не змінились, крім критеріїв для платників єдиного податку ІV групи та окремих критеріїв для резидентів Дія.Сіті", - зазначила Южаніна.

Нагадаємо

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук розкритикував ініційований Гетманцевим законопроєкт про "клуб білого бізнесу", заявивши, що він створить резервацію для еліти замість того, щоб вирівняти умови для всього бізнесу.

На думку економічного експерта Юрія Гаврилечка, законодавча ініціатива голови податкового комітету Ради порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі. Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики йдеться і у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.