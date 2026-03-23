Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности

Комиссия по отбору главы Государственной таможенной службы Украины учтет информацию об имущественном положении и профессиональной деятельности заместителя главы Государственной таможенной службы Владислава Суворова во время заключительного этапа конкурса. Об этом в Комиссии сообщили в ответ на запрос УНН.

Комиссия проверит добропорядочность Суворова

Ранее УНН писал, что за время работы в Гостаможслужбе семья Суворовых и родственники обросли элитным имуществом. Владислав Суворов вместе с женой и детьми с 2024 года проживает в квартире площадью более 100 кв. м в элитном ЖК Киева Greenville Park. Эта квартира оформлена на мать чиновника – Ольгу Суворову, которая, согласно декларации Владимира Суворова – отца чиновника, из доходов имеет только пенсию.

Стоимость такого жилья стартует от 230 тысяч долларов без ремонта, хотя в декларации отца указано, что оно было приобретено в 2022 году за 3,2 млн грн (ориентировочно 87 тыс. долл. по тогдашнему курсу). Кроме того, в этом же ЖК у Ольги Суворовой есть еще два паркоместа, приобретенных уже в 2025 году за более чем 400 тыс. грн каждое. Стоит отметить, согласно данным аналитической платформы YouControl, у Ольги Суворовой нет никакого бизнеса.

Кроме того, по данным СМИ, коммерческим помещением в Greenville Park владеет брат жены Владислава Суворова.

Также, по данным декларации таможенника, его жена Марина Суворова в прошлом году приобрела два новеньких авто TOYOTA RAV4 за более чем 2 млн грн каждое. Покупки происходили с разницей в месяц. Стоит отметить, что Марина Суворова работает в Государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков (ГП "Госвнешинформ") и ее годовая зарплата составляет чуть более 500 тыс. грн.

Кроме того, у семьи в декларациях из года в год указаны значительные суммы наличных, в частности в иностранной валюте.

Сообщаем, что по состоянию на сегодня Комиссия проводит всестороннюю и основательную проверку на соответствие критериям добропорядочности всех без исключения кандидатов, допущенных к финальному этапу отбора. Обнародованные Вами факты относительно имущественного положения и профессиональной деятельности кандидата уже приняты во внимание и приобщены к материалам проверки. Отдельно отмечаем, что Комиссия на постоянной основе осуществляет самостоятельный мониторинг медиа и других открытых источников на предмет выявления обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобропорядочности кандидатов - говорится в ответе на запрос УНН.

В Комиссии также сообщили, что во время собеседований с кандидатами, которые запланированы на этой неделе, внимание в ходе первой части разговора будет уделяться именно вопросам добропорядочности кандидата, соответствия его образа жизни задекларированным доходам, а также анализу фактов, которые могут свидетельствовать о наличии коррупционных рисков или связей, дискредитирующих государственную службу.

Очевидно будет также проверена возможная связь Суворова с представителями команды президента-беглеца Виктора Януковича Александром Клименко и Игорем Калетником, которые через его назначение могут попытаться вернуть себе влияние на таможню.

"После обработки данных из всех источников, получения объяснений кандидата и проведения собеседования каждый член Комиссии лично и независимо оценивает кандидата на соответствие критериям добропорядочности и принимает участие в голосовании за финальное решение", - отметили в Комиссии.

Конфликт интересов

По данным журналистов, у председателя Комиссии по отбору главы Государственной таможенной службы Украины Кунио Микурии и члена Комиссии Дмитрия Олейника может быть конфликт интересов при рассмотрении кандидатуры Владислава Суворова.

В частности, речь идет о возможных деловых связях кандидата Владислава Суворова с председателем Комиссии Кунио Микурией, который в период пребывания на должности Генерального секретаря Всемирной таможенной организации имел системное профессиональное взаимодействие с Суворовым, а также с членом Комиссии Дмитрием Олейником, который как председатель Федерации работодателей Украины неоднократно взаимодействовал с кандидатом в рамках совместных мероприятий и рабочих процессов.

"Мы остаемся преданными принципам прозрачности и объективности, чтобы избранные два финалиста конкурса на должность Главы Государственной таможенной службы отвечали самым высоким стандартам этики и профессионализма", - заверили УНН в Комиссии.

Там добавили, что на заседании 17 декабря 2025 года Комиссия осуществила проверку возможных конфликтов интересов среди своих членов.

"Каждый член Комиссии задекларировал любые предыдущие контакты с кандидатами. Кунио Микурия и Дмитрий Олейник сообщили, что участвовали в одних и тех же конференциях с одним из кандидатов, Владиславом Суворовым. В то же время они отметили, что такой ограниченный профессиональный контакт не создает частного интереса, в частности такого, который вытекает из личных или деловых отношений, который мог бы повлиять на объективность или беспристрастность их принятия решений или надлежащее выполнение служебных обязанностей. Таким образом, оснований для самоотвода членов Комиссии установлено не было", - убеждают в Комиссии.

Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне