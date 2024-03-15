Комиссия ООН собрала новые доказательства преступлений российской армии в Украине: обнародовала отчет

Смерть мирных жителей из-за неизбирательных нападений, совершенных российскими вооруженными силами, пытки со стороны оккупантов, изнасилования и другое сексуальное насилие: Комиссия ООН обнародовала в пятницу новый отчет о нарушениях во время войны, которую россия ведет против Украины уже более двух лет, и представит доклад Совету ООН по правам человека в Женеве в начале следующей недели, пишет УНН.

Детали

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине, созданная Советом ООН по правам человека, "обнаружила новые доказательства того, что российские власти совершили нарушения международного права прав человека и международного гуманитарного права, а также соответствующие военные преступления на территориях, попавших под ее контроль в Украине" после 16 новых визитов в Украину и опросов 422 женщин и 394 мужчин для установления фактов.

Мы обеспокоены масштабами, продолжительностью и тяжестью расследуемых Комиссией нарушений и преступлений, а также их влиянием на потерпевших и пострадавшие общины - заявил председатель Комиссии ООН Эрик Мёсе.

"Комиссия обеспокоена постоянным применением взрывного оружия в гражданских районах. Многочисленность таких атак свидетельствует о закономерности игнорирования российскими вооруженными силами возможного нанесения вреда гражданскому населению", - отметили в Комиссии.

Указано, что "в целом, недавние неизбирательные нападения в нарушение международного гуманитарного права, совершенные российскими вооруженными силами, привели к жертвам среди гражданского населения, а также к разрушению и повреждению гражданских объектов, в том числе находящихся под защитой, таких как больницы и объекты культурного наследия". "Во многих случаях российские вооруженные силы не принимали возможные меры предосторожности, чтобы убедиться, что пострадавшие объекты не являются гражданскими", - говорится в отчете.

Как сообщается, "новые доказательства подтверждают предыдущие выводы Комиссии о том, что практика применения пыток к гражданским, к которой прибегает российская власть в Украине и российской федерации, является распространенной и систематической".

В текущем докладе Комиссия сосредоточила свое внимание на случаях пыток украинских военнопленных и описала жуткое обращение с ними в нескольких местах лишения свободы в российской федерации. "Свидетельства потерпевших показывают всю беспощадность и жестокость этого обращения, которое причиняло жертвам сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и повлекло долговременные физические и психические травмы", - указали в Комиссии.

"Расследование выявили дальнейшие доказательства незаконного перемещения детей на подконтрольные россии территории", - отмечается в сообщении.

"В докладе задокументированы случаи изнасилований и другого сексуального насилия, совершенного в отношении женщин и девушек при обстоятельствах, в рамках которых это также приравнивается к пыткам. Здесь также изложены подробности случаев сексуализированных пыток и угрозы изнасилования военнопленных-мужчин", - говорится в сообщении.

"В этом докладе также описано несколько нарушений прав человека со стороны украинских властей в отношении лиц, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями", - указывают пресс-релизе по поводу отчета Комиссии.

"Комиссия решительно осуждает все нарушения и соответствующие преступления. Текущие выводы Комиссии свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших расследований, в частности с целью установления, могут ли некоторые из выявленных инцидентов приравниваться к преступлениям против человечности. Наконец, Комиссия заново подчеркивает важность обеспечения идентификации преступников и привлечения их к ответственности", - говорится в сообщении.

В этом докладе приведены выводы Комиссии за время ее работы в рамках второго мандата. За два мандата Комиссия выезжала в Украину 26 раз, в целом посетила 90 населенных пунктов, опросила 770 женщин и 641 мужчину.

"Комиссия представит свой доклад Совету ООН по правам человека в Женеве в начале следующей недели", - указали в Комиссии.

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