В ООН опубликовали отчет о преступлениях рф в Крыму: Лубинец считает, что в отчете не освещены некоторые нарушения прав человека

Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека опубликовали отчет, в котором освещены основные нарушения международного гуманитарного права Россией в оккупированном Крыму.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека считает, что отчет освещает не все нарушения прав человека на полуострове, передает УНН.

Детали

Как сообщил Лубинец, Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека опубликовали отчет "Десять лет оккупации рф: права человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", где изложены основные нарушения международного гуманитарного права Россией в оккупированном Крыму.

Многие из них - в фокусе работы Офиса Омбудсмана, учитывая факты нарушений прав человека. Они подтверждают информацию, которая к нам поступает. В докладе осветили принудительную паспортизацию и мобилизацию россией жителей Крыма, насильственные исчезновения и применение тактики репрессий против несогласных с оккупацией, подавление свободного выражения своих взглядов, нарушение права на вероисповедание. Также в отчете обращают внимание на перемещение людей из Крыма, демографическое изменение состава населения временно оккупированного полуострова - рассказал Лубинец.

Также в отчете указывается, что более 50 тыс. переселенцев из Крыма зарегистрировали в разных частях Украины, в то же время в период между 2014 и 2017 годами в Крым официально перебралось более 100 тыс. россиян, в том числе пенсионеры, госслужащие и военнослужащие со своими семьями.

Также задокументировали многочисленные случаи пыток или жестокого обращения с незаконно задержанными людьми. Это показывает, что в докладе есть конкретные важные цифры - добавляет Омбдсмен.

Однако, Лубинец отметил, что по его мнению в докладе не освещены некоторые нарушения в Крыму. В частности, нарушение прав ребенка в Крыму россией с 2014 года: незаконное перемещение и депортация украинских детей; усыновление и установление опеки над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, которые являются гражданами Украины.

В частности, в 2014 году для незаконного перемещения вышеуказанной категории детей рф на крымском полуострове ввела программу "Поезд надежды". Также он указывает, что необходимо было осветить рекомендации субъектам международных отношений, стране-агрессору, соответствующим органам государственной власти Украины, соответствующим органам и структурам ООН относительно действий для решения проблем в области прав человека во временно оккупированном Крыму, и по предотвращению нарушений прав человека, снижение рисков, предоставление которых предусмотрено мандатом Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудил с заместителем министра иностранных дел Канады возвращение украинских детей, депортированных рф.